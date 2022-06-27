Ярославль, 27 июня 2022, 15:34 — REGNUM В Ярославской области планируется открыть «Школу 21» — проект Сбера по обучению программированию. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.
Вопрос создания школы врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с заместителем председателя правления Сбербанка Ольгой Голодец. Открытие школы «в ближайших совместных планах» правительства области и крупнейшего банка страны.
Аналогичный проект уже реализован в Москве. Учиться в ярославской школе смогут и жители соседних регионов. Принимать туда будут на конкурсной основе. Учащиеся сами выбирают специализацию, языки программирования и график освоения программы. Занятия можно совмещать с работой или учёбой в вузе. Примерная продолжительность программы 1,5–3 года, выпускникам помогают в трудоустройстве.
Михаил Евраев поручил заместителю председателя правительства области Артёму Молчанову разработать в координации со Сбером дорожную карту по реализации проекта. В частности, найти подходящие варианты для размещения «Школы 21» в Ярославле.