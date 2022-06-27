Ярославль, , 15:34 — REGNUM В Ярославской области планируется открыть «Школу 21» — проект Сбера по обучению программированию. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

Совещание в правительстве Ярославской области

Вопрос создания школы врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обсудил с заместителем председателя правления Сбербанка Ольгой Голодец. Открытие школы «в ближайших совместных планах» правительства области и крупнейшего банка страны.

«Мы сделаем современную школу для IT-специалистов в нашей области, — сказал Михаил Евраев. — Ярославский регион имеет очень качественную базу подготовки кадров в этой сфере. Однако специалистов пока не хватает. Открытие «Школы 21» в Ярославле даст возможность всем желающим вне зависимости от возраста пройти бесплатное обучение. Это поможет создать точку притяжения для современных айти-специалистов и подготовить кадры для работы в высокотехнологичных отраслях региона».

Аналогичный проект уже реализован в Москве. Учиться в ярославской школе смогут и жители соседних регионов. Принимать туда будут на конкурсной основе. Учащиеся сами выбирают специализацию, языки программирования и график освоения программы. Занятия можно совмещать с работой или учёбой в вузе. Примерная продолжительность программы 1,5–3 года, выпускникам помогают в трудоустройстве.

Михаил Евраев поручил заместителю председателя правительства области Артёму Молчанову разработать в координации со Сбером дорожную карту по реализации проекта. В частности, найти подходящие варианты для размещения «Школы 21» в Ярославле.