Чебоксары, , 15:33 — REGNUM В Чебоксарах выясняют причину пожара в посёлке Лапсары, где погибли хозяин квартиры и его дочь, ещё троих жильцов госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

По данным ведомства, 26 июня в республике зарегистрировано восемь пожаров. Так, выясняется причина возгорания в посёлке Лапсары в Чебоксарах, который произошёл в 23:26 в одной из квартир по улице Совхозная. В ведомстве отмечают, что в результате возгорания погибли два человека — мужчина 1960 года рождения и женщина 1985 года рождения, ещё три человека пострадали.

«В ходе тушения спасатели обнаружили в комнате тела двух человек: 62-летнего владельца жилья и его 37-летней дочери. С признаками отравления продуктами горения троих жильцов с верхних этажей доставили в токсикологическое отделение БСМП», — добавляют в управлении МЧС.

Кроме того, 26 июня горели две машины, мусорный контейнер, чердачное помещение, бытовка. Также потушено возгорание сухостоя и мусора.

Всего с начала года в Чувашии зафиксировано 684 пожара, жертвами которых стали 28 человек. Ещё 45 жителей получили травмы и ранения. Предварительный материальный ущерб оценивается в 2,85 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Чувашии произошёл пожар в школе в селе Красноармейское. Огнём уничтожен спортивный инвентарь.

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