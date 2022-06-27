Таллин, 27 июня, 2022, 15:33 — ИА Регнум. В воскресенье, 26 июня, из-за высокой температуры, которая во многих местах Эстонии достигала 32 градусов, семь электропоездов Elron внутриреспубликанского сообщения выбились из графика.

ИА REGNUM Электричка

Об этом сообщил портал новостей гостелерадио ERR со ссылкой на представителей госкомпании. При этом в трех поездах Elron случились технические неполадки, из-за чего на маршрутах Таллин-Тарту и Таллин-Нарва произошли серьезные отклонения от графика.

Менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кульдеркнуп признала, что техника выходит из строя из-за жары: «Двигатели поездов перегреваются, и с этим ничего не поделаешь. Перегрев двигателя означает то, что поезда должны двигаться медленнее».

Кульдеркнуп отметила, что они стараются оперативно решать возникающие проблемы, и вносить изменения в расписание поездов пока не планируется. На сегодняшний день на железнодорожных путях курсируют 18 электро- и 20 дизельных поездов.