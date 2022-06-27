Симферополь, 27 июня 2022, 15:31 — REGNUM Денежные компенсации будут выплачены крымчанам, пострадавшим от подтоплений, сообщили 27 июня в управлении информационной политики Мининформа РК.
В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым, каждому члену семьи, пострадавшей от подтопления, будет выплачено по 10 тысяч рублей. Также будут выплачены компенсации при утрате имущества.
Выплаты пострадавшим будут произведены из резервного фонда республиканского правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько дней на Крым обрушились сильные дожди. В числе наиболее пострадавших — Симферополь, Симферопольский и Белогорский районы, а также Алушта. Штормовое предупреждение по ливням продлено на 28 июня.