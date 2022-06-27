Симферополь, , 15:31 — REGNUM Денежные компенсации будут выплачены крымчанам, пострадавшим от подтоплений, сообщили 27 июня в управлении информационной политики Мининформа РК.

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В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым, каждому члену семьи, пострадавшей от подтопления, будет выплачено по 10 тысяч рублей. Также будут выплачены компенсации при утрате имущества.

«По частично пострадавшему имуществу планируется выплачивать до 50 тысяч рублей, по полностью утраченному имуществу — до 100 тысяч рублей. В настоящее время эта работа уже началась в Добром. В Перевальное еще комиссия не дошла, так как стихия настигла населенный пункт только сегодня утром. Однако в ближайшее время комиссия начнет здесь работу и будут выплачены все компенсации пострадавшим лицам», — рассказала зампредседателя Совета министров Крыма Ирина Кивико.

Выплаты пострадавшим будут произведены из резервного фонда республиканского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько дней на Крым обрушились сильные дожди. В числе наиболее пострадавших — Симферополь, Симферопольский и Белогорский районы, а также Алушта. Штормовое предупреждение по ливням продлено на 28 июня.