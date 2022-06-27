Москва, , 15:30 — REGNUM Даже если рассматривать ситуацию чисто с формально, то заявлять о российском дефолте пока преждевременно, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Те купонные выплаты, срок по которым истек сегодня в ночь, были российской стороной перечислены ещё в мае, до того, как США отозвали временную лицензию. И если эти средства не были перечислены, то это вина не РФ, а банков-контрагентов.

Но, кроме того, возможность выплаты купонов не в долларах и евро, а в других валютах, а значит, и в рублях, была предусмотрена при размещении данных облигаций.

Но, судя по всему, Западу нужны сейчас хотя бы формальные признаки того, что их санкции наносят ущерб российской экономике.

Впрочем, даже Bloomberg в своем заявлении указывает на то, что никаких негативных последствий этот «дефолт» не окажет.

Да и российский финансовый рынок это сегодня подтверждает, быстро погасив спекулятивную атаку на рубль вскоре после открытия торгов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 июня Россия допустила первый с 1918 года дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, передавало агентство Bloomberg.

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