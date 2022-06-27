Пенза, 27 июня, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В 2022 году Пензенской области из федерального бюджета в рамках проекта «Сохранение лесов» направят более 30 млн рублей. Сроки выполнения запланированных мероприятий в рамках проекта 27 июня поручил контролировать губернатор региона Олег Мельниченко.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В лесу

За счет федеральной поддержки в Пензенской области намерены приобрести лесопожарную технику, увеличить площади лесовосстановления, дополнительно высадить растения, провести агротехнический и лесоводственный уход за лесными культурами. В 2022 году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений должно составлять 97,9%. За шесть месяцев показатель достиг значения 20,1%.

«На сегодняшний день с реализацией проекта «Сохранение лесов» проблем нет. Единственное, что я прошу — и в дальнейшем выдерживать строго сроки выполнения запланированных мероприятий и все показатели. Это касается и работ по лесовосстановлению, и дополнения лесных культур, и подготовки почвы, и ухода за лесосеменными плантациями», — поручил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области высадили 253,6 гектаров леса, из них в рамках нацпроекта «Экология» работы проведены на площади более 70 гектаров.

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