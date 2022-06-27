Подгорица, 27 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. С 24 февраля по 26 июня в Черногорию въехали 33 126 граждан Украины, выехали 23 829 граждан, сообщило министерство внутренних дел страны. В Черногории в настоящее время находятся 9297 граждан Украины.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

С 14 марта по 26 июня 2022 года в Черногории, гражданами Украины, подано 4649 заявления на получение временной защиты. Статус временной защиты пока одобрен 1591 человеку. Семеро обратились за международной защитой.