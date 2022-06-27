Самара, , 15:35 — REGNUM Обстоятельства получения травмы ребенком в детском лагере устанавливают в Самарской области. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Детская площадка Https://adm44.ru

Сообщается, что вечером 26 июня шестилетний воспитанник детского лагеря «Планета Дружбы», который расположен в селе Рамено Сызранского район, залез на горизонтально перемычку, расположенную на лестнице на высоте 2,5 метров, во время спуска он соскользнул и упал на землю.

Отмечается, что ребенка оперативно доставили в медучреждение г. Сызрани, там ему поставили диагноз: «открытый перелом обеих кистей нижней 3-й предплечья со смещениями отломков».

Сообщается, что сейчас сотрудники прокуратуры проводят проверку. Им предстоит выяснить причины и условия произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования и дана оценка действиям ответственных лиц.