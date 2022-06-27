Власти Франции хотят усилить «транспортный бонус» для сотрудников компаний
Париж, 27 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Законопроект о покупательной способности предусматривает усиление «транспортной надбавки», выплачиваемой компаниями своим сотрудникам для покрытия части стоимости проезда на работу, сообщает Le Figaro.
Надбавка будет удвоена с 200 до 400 евро на 2022 и 2023 годы, согласно документу, с которым ознакомились AFP и Le Figaro.
Работники смогут комбинировать этот бонус с оплатой работодателем 50% стоимости проезда в общественном транспорте. Кроме того, правительство решило значительно смягчить условия получения этого «транспортного бонуса».
«Эта мера направлена на повышение покупательной способности сотрудников, использующих свой автомобиль для поездок домой на работу, особенно пострадавших от роста цен на топливо», — говорится в заявлении правительства Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что инфляция в этом году ожидается на уровне 5%.
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