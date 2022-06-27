Париж, 27 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Законопроект о покупательной способности предусматривает усиление «транспортной надбавки», выплачиваемой компаниями своим сотрудникам для покрытия части стоимости проезда на работу, сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Надбавка будет удвоена с 200 до 400 евро на 2022 и 2023 годы, согласно документу, с которым ознакомились AFP и Le Figaro.

Работники смогут комбинировать этот бонус с оплатой работодателем 50% стоимости проезда в общественном транспорте. Кроме того, правительство решило значительно смягчить условия получения этого «транспортного бонуса».

«Эта мера направлена ​​на повышение покупательной способности сотрудников, использующих свой автомобиль для поездок домой на работу, особенно пострадавших от роста цен на топливо», — говорится в заявлении правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что инфляция в этом году ожидается на уровне 5%.

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