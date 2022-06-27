Бишкек, , 15:29 — REGNUM Евразийский фонд стабилизации и развития предоставит Киргизии грант в размере $3 млн (160 млн рублей) на развитие сферы здравоохранения. Об этом стало известно в ходе заседании парламентского комитета по соцполитике.

Реанимобиль Скорой помощи Zimin Vas

Как отмечает исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков, эти деньги планируют потратить на закупку 70 спецмашин для службы санитарной авиации и 40 реанимационных автомобилей.

«Стране требуется не менее 246 реанимобилей, но сейчас имеется в наличии только 103 полностью оборудованных машины «скорой помощи», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

И. о. главы Минздрава также сообщил о том, что когда будут приобретены новые медицинские спецмашины, уже имеющиеся реанимационные автомобили марки «Газель», обладающие более высокой проходимостью, отправят в горные и другие отдаленные районы.