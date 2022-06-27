Евразийский фонд подарит Киргизии $3 млн для закупки реанимобилей
Бишкек, 27 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Евразийский фонд стабилизации и развития предоставит Киргизии грант в размере $3 млн (160 млн рублей) на развитие сферы здравоохранения. Об этом стало известно в ходе заседании парламентского комитета по соцполитике.
Как отмечает исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков, эти деньги планируют потратить на закупку 70 спецмашин для службы санитарной авиации и 40 реанимационных автомобилей.
«Стране требуется не менее 246 реанимобилей, но сейчас имеется в наличии только 103 полностью оборудованных машины «скорой помощи», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.
И. о. главы Минздрава также сообщил о том, что когда будут приобретены новые медицинские спецмашины, уже имеющиеся реанимационные автомобили марки «Газель», обладающие более высокой проходимостью, отправят в горные и другие отдаленные районы.