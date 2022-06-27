Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В период с 24 по 26 июня, то есть с пятницы по воскресенье на минувшей неделе, на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 63 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Травмы, переломы и другие повреждения получили 88 человек, 10 человек погибли. Среди травмированных — пятеро несовершеннолетних, среди погибших — двое. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В дорожной полиции просят напомнить детям о необходимости спешиваться с велосипедов и самокатов при пересечении проезжей части, убеждаться в безопасности перехода наряду с обычными пешеходами. Также необходимо исключить случаи внезапного появления на проезжей части, в том числе — внутридворовой, особенно — из-за каких-либо препятствий.

От водителей полицейские требуют повсеместного соблюдения скоростного режима, дистанции, приоритета проезда и перестроения, правил обгона. Особое внимание необходимо уделять при движении в жилых зонах и внутридворовых территориях — максимальная скорость не должна превышать 20 км/ч.

Напомним, 26 июня в результате ДТП на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области заживо сгорели в автомобиле двое маленьких детей, а трое взрослых спаслись и были госпитализированы.