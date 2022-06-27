Курган, 27 июня, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 27 июня с коронавирусной инфекцией никого не госпитализировали, выписано по выздоровлении пять курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Оперштаб Курганской области Коронавирус. Курган

Всего за сутки выявлено 13 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 27 июня выявлено 105 076 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 217 человек, скончались 1440 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).