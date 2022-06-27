Ижевск, , 15:27 — REGNUM По итогам первого квартал текущего года жители Удмуртии потратили на покупку алкогольных напитков в целом около 5,2 млрд рублей. Об этом сообщает Удмуртстат на своей странице в социальной сети.

Алкогольный коктейль markusspiske

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года траты жителей республики на алкоголь выросли на 2%.

В среднем каждый житель республики потратил на алкогольные напитки около 3,5 тыс. рублей за квартал. В структуре оборота розничной торговли алкоголь занимает долю в 7,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, употребляют алкогольные напитки периодически или хотя бы иногда большинство жителей России (69%). Не употребляют алкоголь 31%.

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