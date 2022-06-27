27 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 15:47 — REGNUM В Англии и Уэльсе барристеры вышли на забастовки, они требуют улучшения оплаты и условий труда. По прогнозам Коллегии барристеров по уголовным делам забастовки повлияют на рассмотрение более 1 тысячи дел в судах, при этом из-за проблем судебной системы не рассмотренным остаётся еще 58 271 дело. Часть этих дел должна была быть рассмотрена еще в прошлом году.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Состояние судебной системы ухудшается из-за дефицита финансирования и сокращения штата барристеров при судах, молодые барристеры уходят сами. Помимо этого, при оплате дел за счет государства в рамках «юридической помощи» барристеры получают копейки.

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб призвал барристеров согласиться на повышение зарплаты на 15%, однако коллегия требует не сокращать финансирование «юридической помощи» и повысить оплату труда до 100 тысяч фунтов (6,5 млн рублей) в год с начала карьеры, в том числе в других отраслях права.

Заместитель председателя Коллегии барристеров по уголовным делам Кирсти Браймлоу рассказала, что система долгое время работала на «доброй воле», в том числе во время пандемии, и причину проблемы нужно искать не в барристерах, а в правительстве.

Часть пользователей отметили, что барристеры зарабатывают неоправданно мало, особенно барристеры по уголовным делам, и даже сантехникам за трудовой день платят больше. По статистике, сантехникам платят 350 фунтов (23 тысячи рублей) в день, а коллегия требует 250 фунтов (16 тысяч рублей) в день для солиситоров.

«Юридическая помощь мало что дает. Вы решили, что барристерам много платят? Уголовным барристерам точно нет, именно поэтому их мало, что в свою очередь провоцирует проблему с судебными задержками», — прокомментировала @SarahStev0.

«Люди очевидно не знают разницы между уголовными и коммерческими барристерами, и очевидно, они верят в нонсенс, который распространяют в СМИ о том, что все барристеры зарабатывают огромные суммы, когда берут дела с юридической помощью», — написал @peterborweather.

«Это уголовное право, а не корпоративное, куда идут все деньги. Юридическая помощь устанавливается в фиксированных размерах, чаще всего она оплачивает намного меньше часов, чем на самом деле уходит на подготовку дела. Молодые барристеры зарабатывают меньше, чем минимальная оплата труда. Если ты невиновен, но тебя обвиняют в совершении преступления, хотели бы вы такого адвоката?» — спросил @KT8_online.

Некоторые комментаторы раскритиковали барристеров, они считают, что юристы ставят свои интересы выше интересов бедного населения, нуждающегося в правосудии.

«Юридическая помощь нужна для непривилегированного населения, которое не может оплатить гонорар. Если сократить финансирование юридической помощи, то это повлияет на непривилегированное население, а не на барристеров», — считает @50Shades_of_Rae.

Современный британский барристер Southbanksteve

«Они могут снизить цены на свои услуги и услуги солиситоров, тогда юридическая помощь вообще не будет нужна, все будут сами платить. Они протестуют, потому что хотят хорошие цифры на своем банковском балансе», — отметил @Crocidolite11.

«Не сокращайте юридическую помощь, потому что нам нужно будет снижать наши цены», — прокомментировал @GarthGibbins.

Ряд пользователей отметили, что вся судебная система сейчас работает на и для богатых людей, которым выгодно, чтобы барристерам и солиситорам платили копейки, а дела бедных не рассматривались.

«Люди, кажется, не замечают проблему, лежащую в основе этого. Единственные люди, которые получают какие-то привилегии от низкой зарплаты барристеров, — это богатые семьи, которые помогают барристерам. Это классовая биологическая война, которая позволяет оставлять профессию «чистой», — считает @PaulFit24 373 167.

«Они не понимают, что сейчас судебная система нужна для богатых пар, которые делят доли в южноафриканских серебряных шахтах и яйца Фаберже при разводе. Бездомные магазинные воры, которые вынуждены просто жить в тюрьме, никому не нужны», — прокомментировал @e0nxamz.

Среди пользователей все же есть те, кто понимает все требования, предъявляемые барристерами, и считает забастовки правильным шагом.

«Это хорошо. Я с ними согласен. У них есть свои причины, и пришло время этому правительству проснуться и понять, что люди достаточно настрадались», — написал @MelodyG23 316 922.

«Полностью их поддерживаю и поддерживаю всех, кто отказывается работать, потому что им платят меньше, чем они стоят, пока меньшинство продолжает богатеть за счет работающего населения. Пусть придет день революции», — написал @andygaucher.