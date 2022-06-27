София, , 15:26 — REGNUM Текст заявления об отставке правительства Болгарии был доставлен в здание болгарского Народного собрания (парламента) почтовым курьером. Об этом 27 июня сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в документе содержится добровольный отказ команды Совета министров Болгарии во главе с Кирилом Петковым исполнять свои обязанности.

При этом члены правительства отметили, что соответствующее сложение полномочий является «исполнением законодательной процедуры».

«Нам был вынесен вотум недоверия, мы поступили согласно предписаниям», — отметил Петков.

Напомним, отставка правительства Болгарии должна быть принята высшим законодательным органом страны, после чего подписана болгарским президентом Руменом Радевым. При этом глава государства должен провести консультации с парламентскими группами, прежде чем передать мандат на формирование нового Совета министров.