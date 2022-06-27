Москва, , 15:26 — REGNUM Протоколы интернета, то есть правила, по которым работает сеть, не запатентованы, библиотеки для работы с Сетью встроены в операционные системы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Интернет Mike MacKenzie

«Телекоммуникационное оборудование производится в Китае. Вывести из строя внутрироссийский интернет нельзя. Внутри страны мы при любых обстоятельствах сможет читать все СМИ, пользоваться поисковыми система, соцсетями, делать заказы в магазинах и т.п.

Как российским гражданам можно причинить масштабные неудобства? Можно отключить от точек обмена трафиком, то есть серверы, через которые сейчас идут большие потоки трафика, «забудут» адреса российских серверов.

Тогда маршрутизаторам придётся строить альтернативные пути, через те серверы, которые не введут ограничений. В принципе, интернет для этого и был сделан, его основная идея — это устойчивость, а не скорость.

В протоколах интернета нигде нет ограничений на скорость снизу, даже если часть информации от сервера к серверу будут перевозить почтовым дилижансом или доставлять письмом голуби — это всё равно интернет. Суть интернета не в том, чтобы быть быстрым, а в том, чтобы работать всегда.

Но, естественно, современный пользователь придёт в бешенство, если ему придётся ждать закачки данных так же долго, как в 1990-е гг. Да и сам характер данных изменился: если раньше это были текстовые файлы (в основном — электронная почта), то сегодня это видео. Затруднить нашим пользователям просмотр пиратских видео можно.

Надо иметь в виду, что доступ к контенту можно потерять не только в результате централизованных административных действий, но и в результате политики отдельных информационных ресурсов.

Иногда они сами блокируют доступ российским IP-адресам. Тут нет большой разницы с приостановкой деятельности обычных, офлайновых компаний. К сожалению, в информационном обществе во многих сегментах онлайн-индустрии действует принцип «победитель забирает всё».

Альтернативные источники информации, к тому же, могут быть очень ненадёжны. Это связано с характером конкуренции, которая ведётся до вышибания с рынка всех игроков, кроме самого сильного.

Установившаяся в итоге монополия помогает этому единственному окупаться, даже несмотря на то, что он с нас почти ни за что не берёт денег.

По этой причине, конечно, решения таких информационных монополистов отключить граждан от «халявы» будет ощутимым неудобством, для тех, кто использует Сеть в работе, как источник информации. Придётся использовать не столь точную, не столь оперативную информацию, и продукт станет хуже.

Что касается тех пользователей, которые, в основном, живут внутри российской Сети, они мало что отключат.

Конечно, многие российские компании используют зарубежные облачные сервисы и API, которые могут стать недоступны, но они найдут заменители. Некоторые привычные сервисы станут не столь быстрыми, как раньше, но не исчезнут», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков. Заявил, что отключение России от глобального интернета практически невозможно.

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