Брюссель, , 15:32 — REGNUM Полноценный диалог между НАТО и Россией сейчас невозможен, могут остаться только контакты для предотвращения инцидентов. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, предваряющей саммит в Мадриде.

Йенс Столтенберг Nato.int

По его словам, Россия выбрала конфронтацию, а не диалог, поэтому тот субстантивный диалог, над которым шла многолетняя работа, не находится на столе переговоров.

«Но сохраняется необходимость в сохранении каналов связи для предотвращения инцидентов. Также на определённой стадии, вероятно, мы сможем взаимодействовать по вопросам контроля над вооружениями», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО также заявил, что лидеры стран альянса согласуют новую стратегическую концепцию до 2030 года на саммите в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня. Россию в ней отнесут к главным угрозам коллективной безопасности.

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