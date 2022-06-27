Сыктывкар, 27 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Коми начата доследственная проверка по факту публикации в сети видеоролика, в котором проводник поезда наносит побои несовершеннолетним пассажирам.

Neu-Zwei Поезд

13-секундный ролик показывает, как проводник кричит на детей и применяет к ним физическую силу.

«В рамках проверочных мероприятий следователи намерены выяснить причины и обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СУ СКР по республике Коми.

По факту случившегося управление образования Воркуты направило заявление в ОМВД по Воркуте о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними для проведения проверки и установления причастности сопровождающих лиц.