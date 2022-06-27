Москва, 27 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. «Дефолт» России, о котором сообщило агентство Bloomberg, — еще один шаг к разрушению международной денежно-кредитной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Это вообще можно рассматривать как освобождение от наших обязательств, — сказала она. — С точки зрения международной денежно-кредитной политики, дефолт в отношении России — это еще один шаг к разрушению этой политики. Бреттон-Вудская система, которая существует около 80 лет, планомерно разрушается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева объяснила, грозят ли РФ негативно последствия из-за «дефолта» по суверенному долгу.