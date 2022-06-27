Рига, 27 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум.

Граница

Сотрудники Государственной погранохраны Латвии в воскресенье, 26 июня, обнаружили 42 нарушителей государственной границы, сообщило ведомство.

На внешней границе было зафиксировано девять нарушителей. На КПП в Терехово в Латвию пытался проехать гражданин Украины, который нарушил условия нахождения в странах Шенгенской зоны. Данное лицо призвано к административной ответственности.

Из рижского аэропорта гражданин Латвии пытался улететь в Великобританию без действительных документов. В итоге, ему был запрещен выезд из страны. Во время мероприятий по контролю за иммиграцией внутри страны были выявлены нарушения у пяти человек — четырех граждан Литвы и одного гражданина Финляндии.

Во время контроля в сфере эксплуатации транспорта и плавсредств погранохрана призвала к административной ответственности или запретила пересечь границу 28 лицам — семерым гражданам Беларуси, четырем гражданам Литвы, четверым гражданам Латвии, четверым гражданам Украины, двум гражданам России, одному гражданину Португалии, одному гражданину Таджикистана, одному гражданину Германии и одному гражданину Чили.