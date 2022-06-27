Южно-Сахалинск, 27 июня, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Сахалинской области более 50 затонувших судов и их останков планируют поднять и утилизировать в течении трёх лет.

(сс) step-svetlana Затонувшее судно

«Специалисты министерства транспорта Сахалинской области провели инвентаризацию всех затонувших в акваториях островного региона судов. Следующий шаг — их утилизация. Это вопрос экологии, а также важный этап модернизации портовой инфраструктуры Сахалина и Курил», — сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем официальном Telegram-канале.

Затонувшие суда утилизируют в Долинском, Корсаковском, Макаровском Невельском, Поронайском, Холмском, Томаринском, Углегорском, Александровск-Сахалинском, Южно-Курильском и Северо-Курильском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, утилизация затонувших судов в регионе началась в прошлом году.

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