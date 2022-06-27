Москва, 27 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Все возможные негативные последствия дефолта Россия уже испытала из-за введенных против нее санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»). Так она прокомментировала сообщение агентства Bloomberg о дефолте РФ по суверенному долгу.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Реальный дефолт ограничивает для любой страны возможности следующих заимствований и дестимулирует инвестиции. Но у нас уже и так кредитование ограничено, инвестиции запрещены, и все негативные последствия, которых можно опасаться в связи с дефолтом, уже введены санкциями», — сказала Дмитриева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитриева заявила о чисто символическом значении «дефолта» для экономики РФ.