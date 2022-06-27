Тбилиси, 27 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Грузии спасатели начали эвакуировать жителей ряда горных сёл Душетского муниципалитета края Мцхета-Мтианети из-за угроз стихии. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба МВД республики.

(сс) Antonio Lapa Вертолет

«Для безопасной транспортировки находящихся в районе граждан незамедлительно к эвакуации подключили сотрудников пожарно-спасательных сил, а сегодня утром — вертолёт пограничной полиции», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, несколько сёл оказались отрезаны от внешнего мира, из-за того, что обильные осадки вызвали выход из берегов реки Терек. Стихия повредила ряд дорог в регионе.

Стоит отметить, что вышедший из берегов Терек также повредил в Грузии около 80 метров дороги, ведущей к границе с Россией. Это единственная трасса, соединяющая две страны, из-за чего на границе скопилось большое количество машин.