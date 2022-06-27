Москва, 27 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В районе населённого пункта Висунск Николаевской области высокоточным оружием нанесено поражение пункту дислокации 106-го батальона 63-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом 27 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что в результате удара уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.

Также уничтожена живая сила и военная техника Украины в 27 районах, в том числе нацистских формирований «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Лисичанска, а также «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Харькова.

Кроме того, в районах населённых пунктов Березнеговатое Николаевской области и Новодружеск Луганской Народной Республики поражено пять пунктов управления и три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением.