Москва, 27 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. «Дефолт» РФ по российским еврооблигациям, о котором сообщило агентство Bloomberg, имеет чисто символическое значение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

O. Dmitrieva Оксана Дмитриева

«Этот дефолт имеет чисто символическое значение потому, что не связан с отсутствием платёжеспособности России, — сказала Дмитриева. — Мы говорим, что готовы вам заплатить из замороженных за рубежом валютных средств. Нам отвечают: нет, не можете. Тогда мы готовы заплатить в рублях. Опять отвечают: нет, не можете. Есть готовность и возможность выплатить долг за счет резервов из собственной валюты, но кредиторы в таком виде долг не хотят получать. Они хотят получить валюту из текущих поступлений. То, что власти этого не стали делать, совершенно верно. Это не несет никаких последствий для нас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Борис Рубцов заявил, что «дефолт» не повредит ни экономике, ни гражданам РФ.