Ижевск, , 15:21 — REGNUM Удмуртское региональное отделение КПРФ на конференции приняло решение о выдвижении кандидата на пост главы республики. Им стала глава партийной фракции в гордуме Ижевска Александр Сыров, сообщает пресс-служба отделения.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также в ходе конференции были выдвинуты кандидаты в депутаты Госсовета республики по всем одномандатным округам и партийному списку. Вместе с первым секретарем регионального отделения КПРФ Владимиром Бодровым Сыров вошел в головную часть списка на выборах депутатов регионального парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее документы в Центризбирком Удмуртии для участия в выборах главы республики подал первый кандидат. Это Владимир Сегал, который выдвигается от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». До этого центральный совет партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» принял решение о выдвижении на пост главы Удмуртии руководителя регионального отделения партии, депутата Госдумы Вадима Белоусова.

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