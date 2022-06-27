Рига, , 15:21 — REGNUM

ЕС Findspicture.com

Комментируя соглашение Евросоюза о предоставлении статуса кандидата Украине и Молдавии, доцент факультета социальных наук Латвийского Университета Оярс Скудра сообщил агентству LETA, что для фактического предоставления статуса потребуется десятилетие или несколько десятилетий.

«Вспоминая долгий путь Латвии в ЕС, скажу, что переговоры идут в нескольких блоках, а именно — по налоговой политике, по экологической политике. На мой взгляд, это темы переговоров десяти лет или более между Киевом с одной стороны и ЕС — с другой», - заявил доцент.

Он также добавил, что Украина сможет вступить в ЕС лишь тогда, когда военный конфликт с Россией будет прекращен «более-менее успешно для Украины, и когда можно будет начать восстановление экономики».

Профессор Латвийского университета прогнозирует, что боевые действия продлятся до конца 2022 года, а до тех пор переговоры о статусе кандидата Украины в ЕС не начнутся.

В будущем возможно начало двусторонних переговоров со страной-кандидатом по конкретным вопросам, таким как транспорт или сельское хозяйство (как в случае с Латвией), однако этого может не произойти, если Украина потерпит поражение в противостоянии России, подчеркнул эксперт.

23 июня 2022 года лидеры стран-членов ЕС согласились предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии.