Симферополь, 27 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Более четырёх тысяч жителей Крыма остаются без света из-за непогоды, данные на 13:00 27 июня опубликовало ГУП РК «Крымэнерго».

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

«По состоянию на 13:00 27 июня в сетях ГУП РК «Крымэнерго» остаются отключенными 3 линии 10 кВ, а также 7 линий — частично, обесточено 4360 абонентов», — говорится в сообщении.

Самое большое число повреждений на линиях зафиксировано в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах и в Симферополе.

Последствия непогоды в Крыму устраняют 19 бригад в составе 65 энергетиков, используется 21 единица специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с дождями и ветром — прогноз продлён до 28 июня.