Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Ленинградская атомная электростанция в Сосновом Бору выходит на получение лицензий на размещение новых энергоблоков № 7 и № 8. Об этом 27 июня сообщил директор ЛАЭС (входит в Росэнергоатом) Владимир Перегуда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛАЭС

В конце прошлой рабочей недели состоялись слушания по строительству новых энергоблоков Ленинградской АЭС. Перегуда отметил, что этот раз была очень высокая активность участников, более 700 человек. А сами слушания продолжались порядка четырёх часов.

«Мы выходим на следующий этап — это взаимодействие с Ростехнадзором по получению лицензий на размещение седьмого и восьмого блоков, можно говорить — третьего, четвёртого блока типа ВВЭР-1200 ЛАЭС-2, на размещение на той площадке, которую мы обсуждали», — отметил директор ЛАЭС.

Напомним, седьмой и восьмой энергоблоки планируют ввести в 2030 и 2032 году соответственно. Их мощности позволят заменить третий и четвёртый блоки типа РБМК-1000. А ранее на ЛАЭС вывели из работы первые два блока этого устаревшего типа.