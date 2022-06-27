Бухарест, , 15:20 — REGNUM В ближайшее время в Румынии налог на азартные игры будет увеличен сразу 40%. Об этом 27 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, о введении новой соответствующей нормы договорились в ходе парламентского заседания представители двух крупнейших политических сил Румынии — Социал-демократической (СДП) и Национал-либеральной (НЛП) партий, составляющих основу румынского парламента.

«Мы договорились об устранении последних препятствий на пути к соответствующей фискальной корректировки», — заявил премьер-министр страны Николае Чукэ. Других деталей Чукэ, являющийся по совместительству главой НЛП, не уточнил.

Напомним, игорный бизнес в Румынии полностью контролируется государством.