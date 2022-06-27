Москва, , 15:20 — REGNUM Понижение курса биткоина даст позитивный эффект, так как больше энергии будет направляться в реальную экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил заведующий лабораторией «Томсон Рейтер» департамента финансовых рынков и банков финуниверситета при правительстве РФ Алексей Михайлов.

Криптовалюта

«Массового разорения компаний, производящих оборудование для майнинга, мы не увидим, так как ситуация сейчас не такая тяжелая, как в 2019–2020 годы, когда цена биткоина снижалась ниже 4000 долларов», — сказал Михайлов.

По его словам, стремительное снижение стоимости криптовалют даст позитивный эффект, так как больше энергии будет направляться в реальную экономику.

«Причиной нового роста цен на биткоин станет вложение крупных фондов после начала восстановления фондовых рынков», — также добавил Михайлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, согласно которому, ждать разорения майнинговых компаний точно не стоит, несмотря на падение котировок криптовалют.

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