Бишкек, 27 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Евразийский фонд стабилизации и развития выделит правительству Киргизии кредит в размере $160 млн (8 млрд 531 млн рублей) в виде двух равных траншей. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по международным делам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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По словам замминистра финансов Руслана Татикова, эти деньги власти республики должны будут направить на оказание поддержки бюджету страны.

Говоря об условиях займа, высокопоставленный чиновник отметил, что кредит будет предоставлен на 20 лет, из которых 10 лет — льготный период. Ставка по нему составит 1% годовых.

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