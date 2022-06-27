Степанакерт, , 15:44 — REGNUM Агрессивные действия Азербайджана направлены не только против Арцаха и армянского народа, но и против российского миротворческого контингента. Об этом 23 июня в интервью ИА REGNUM, отвечая на вопрос об отношении Баку к российским миротворцам, заявил министр иностранных дел Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Mil.ru

Когда в 2022 году азербайджанские войска попытались захватить стратегическую высоту Караглух, село Парух в Аскеранском районе НКР, то эти фактически агрессивные действия Азербайджана были направлены не только против Арцаха и армянского народа, но и российского миротворческого контингента. Потому что имиджевые удары были нанесены России, причём в спину. Ведь российский миротворческий контингент, будучи там дислоцирован, обеспечивает мир и стабильность. И вдруг такой вот шаг со стороны Азербайджана. Поэтому мы видим не только эти практические шаги, мы видим, что происходит в информационном поле Азербайджана, какие антироссийские настроения там царят. И к этому всему плюс, естественно, к планам геополитического характера Азербайджана, Турции необходимо пристально прислушиваться и всегда держать, фигурально выражаясь, руку на пульсе. Потому что Закавказье всегда, как я уже сказал, было важным регионом, к тому же — это подбрюшье к Кавказу. Представьте, если в Закавказье будет нестабильность, то какие могут быть проблемы на Северном Кавказе, в Прикаспии, Поволжье, Центральной Азии, Сибири. Очень много зависит от конфигурации и баланса сил в этом стратегически важном регионе. Тем более, когда мы сейчас видим, что мир перешёл в эру голой геополитики, где уже декларируемые принципы, права, демократия практически уже улетучились. И все страны практически руководствуются исключительно национальными интересами. А тут — чистый расчёт, и никаких уже гуманитарных соображений. Поэтому необходимость всегда быть бдительными, всегда проводить правильную геополитику позволит не допустить ещё больших бед. Давид Бабаян

Напомним, что российские миротворцы были размещены в регионе в соответствии с трёхсторонним заявленим Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.