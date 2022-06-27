Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM Ростовская область, ставшая регионом-оператором проекта Ассоциации волонтёрских центров гуманитарных миссий «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом», обучит 1,5 тыс. добровольцев. Об этом в своём телеграм-канале 27 июня написал донской губернатор Василий Голубев.

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Первая группа из 21 добровольца обучение уже прошла. Десять волонтёров-поисковиков в течение двух недель находились с гуманитарной миссией в Донецкой Народной Республике, где занимались ревизией и восстановлением воинских захоронений.

В Донбассе сегодня трудятся две добровольческие группы, отметил Голубев. Это волонтёры-психологи и организаторы спортивных мероприятий для детей.

В июле в Донбасс отправятся шесть добровольческих групп. Волонтёры будут оказывать медицинскую, психологическую помощь жителям Донбасса.