Горно-Алтайск, , 15:17 — REGNUM В Республике Алтай перед судом предстанет 30-летний житель Горно-Алтайска, обвиняемый в распространении сведений, составляющих личную тайну. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, обидевшись на бросившую его девушку, в ноябре 2021 года он зарегистрировался в соцсети под её именем. Затем он знакомился с разными мужчинами, которым отправлял фотографии эротического содержания потерпевшей.

«Следователями собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — отметили в ведомстве.