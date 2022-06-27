София, , 15:17 — REGNUM Представители Бюджетного комитета Народного собрания (парламента) Болгарии отклонили план ряда болгарских политических сил о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) для основных категорий продуктов питания в стране. Об этом 27 июня сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, народные избранники признали нецелесообразным снижение соответствующих сборов в отношении подсолнечного масла, огурцов, помидоров, сладкого перца, картофеля и еще более 10 наименований сельскохозяйственных продуктов.

По мнению членов комитета, подобная либерализация в налоговой сфере «негативно скажется на экономике страны в целом».

Напомним, ранее НС Болгарии приступило к обсуждению плана масштабного обновления действующего бюджета страны.