Москва, , 15:17 — REGNUM Число заключенных договоров страхования в Москве в первом квартале 2022 года выросло на 35,4% в годовом выражении. Об этом 27 июня заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

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Всего за указанный период в городе было заключено около 27,2 млн договоров страхования. Общая страховая сумма составила 299,1 трлн рублей.

«Большинство заключенных в первом квартале договоров пришлось на добровольное страхование имущества — 9 млн, или около 33,4% от общего числа, а еще 6,9 млн, или 25,7% — на добровольное страхование от несчастных случаев и болезней. Замыкает тройку лидеров страхование финансовых рисков: в январе–марте в столице заключили около 6 млн таких договоров, это почти 22,2% от общего количества», — сказал Ефимов.

В то же время рекордное снижение сумм отмечается в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней — на 65% относительно первого квартала 2021 года, отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«При этом на 90% вырос объем добровольного медицинского страхования. Более чем в 2,3 раза увеличилась сумма договоров страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, почти вдвое — объемы страхования средств железнодорожного транспорта. Число заключенных договоров по страхованию грузов выросло почти в два раза, а суммы по ним, наоборот, уменьшились настолько же», — заявил Пуртов.

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