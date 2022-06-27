Москва, 27 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В России всё меньше компаний могут пополнить свои автопарки новыми грузовиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил гендиректор группы транспортных компаний, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»). Так он прокомментировал информацию о резком снижении глобальных торговых потоков.

FrankMagdelyns1 Грузоперевозки

«На фоне экономической нестабильности вполне ожидаемо и понятно падение уровня мирового товарооборота, — сказал Нигматулин. — Потребитель зачастую просто не может позволить себе приобретение того или иного товара. Причем это касается не только частных покупателей, снижение покупательской способности затронуло и коммерческие структуры. На сегодня недостатка в товарах как такового нет, но уже проявился дефицит ассортимента. Соответственно, в условиях отсутствия конкуренции между производителями значительно выросла стоимость товара, от чего страдает конечный потребитель. Сильно подорожавшими остаются высокотехнологичные товары, стройматериалы, автомобили. Так, транспортная отрасль переживает сейчас сложнейшие времена. Количество и объемы грузопотоков в Россию сократились. Соответственно, пополнение автопарка новыми грузовиками могут позволить себе единицы компаний».

По его словам, на рынке РФ ожидаемо появление всё большего количества товаров производства таких стран, как Китай или Индия.

«Продукцию этих стран мы и будем покупать по более высоким ценам, чем могли бы, не будь нарушено снабжение из Европы и США. Таким образом, мы, скорее всего, получим более низкое качество за достаточно высокую цену», — сказал Нигматулин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за первые пять месяцев 2022 года товарооборот между Китаем и другими странами БРИКС вырос на 12,1%.