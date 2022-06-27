Ульяновск, 27 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела о нарушении валютного законодательства в рамках контрактов по поставке зерна. Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Фигурантом уголовного дела стал директор сельскохозяйственной компании. Правоохранители считают, что в 2016–2018 годы он заключил ряд внешнеторговых контрактов на поставку зерна.

«Сельскохозяйственная продукция была поставлена в полном объёме, однако часть оплаты по контрактам на валютные счета организации от иностранных покупателей так и не поступила», — говорится в сообщении.

По оценке полиции, общий размер задолженности превысил 500 млн рублей, при этом обвиняемый в нарушение валютного законодательства России не вёл претензионную работу по возврату долга.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ»).

Материалы уголовного дела составили 17 томов. Разбирательства будут проходить в Ленинском районном суде Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском таможенном управлении создана горячая линия по вопросам оформления товаров первой необходимости, медицинского назначения, а также продовольствия.

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