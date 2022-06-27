Москва, 27 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Хотя добыча криптовалюты со временем становится всё дороже, ждать разорения майнинговых компаний точно не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что падение котировок криптовалют обернулось снижением стоимости акций крупных американских майнеров.

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«Разорения майнинговых компаний ждать точно не стоит. Хотя и добыча «крипты» со временем становится дороже, — сказал Головченко. — Правда, если «крипта» упадет в цене ещё раза в два, тогда вполне возможно, что и майнинг будет убыточен. Падение цен на криптовалюту — это удар по спекулянтам и к реальной экономике особого отношения не имеет. «Крипта» будет дороже, только если будет расти весь фондовый рынок. И, конечно же, при условии, что регуляторы не удушат эти «частные деньги». На сегодняшний день в РФ оборудование для майнинга, как и вся электроника, дико выросло в цене. Поэтому скорее мы не увидим падения ее цены, даже если «крипта» просядет ещё в два раза».

Напомним, как сообщалось ранее, акции двух крупнейших американских майнеров с начала 2022 года упали в цене на 78-89%.