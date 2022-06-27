Москва, , 15:15 — REGNUM США и Европа заинтересованы в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Нефтепровод Transneft.ru

«Обсуждаемый механизм ценовых ограничений призван расширить поставки российской нефти на мировой рынок, несмотря на западные санкции. Пути достижения этой цели странами G7 пока не обозначены.

Возможно, речь идет о введении потолка цена на страхование и транспортировку российской нефти, что должно обеспечить установление на нее предельных цен. Рассматриваемый механизм позволит России заключать договоры на страхование и перевозку своей нефти только при условии, что ее цена не будет выше заданного максимума.

Если этот максимум цен не устроит российских нефтяных экспортеров, то они просто не будут продавать нефть на этом рынке.

Инициатива по установлению предельных цен на российскую нефть имеет ряд моментов, которые могут не позволить ее выполнить.

Во-первых, Россия уже переориентирует поставки своей нефти на рынки стран Азии. Вопросы с сертификатами безопасности и страхованием танкеров, перевозящих российскую нефть постепенно решаются.

Во-вторых, частичное отложенное эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты ЕС согласовывал более двух месяцев. Введение новых механизмов ограничения при поставках российской нефти потребует повторного обсуждения введенных санкций и их пересмотра.

Наконец, неясно, как другие поставщики нефти отнесутся к идее предельных цен на нефть, ведь сейчас эта мера обсуждается только по отношению к российским поставкам.

Возможно, лидерам G7 потом нужно будет обсуждать возможность введения мирового потолка цен на нефть. Картель ОПЕК+ будет не в восторге от этой идеи», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выступает за установление «максимальной цены на нефть» на уровне «стран-производителей», чтобы противостоять стремительному росту цен.

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