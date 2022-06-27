Вашингтон, 27 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Британский телеканал Channel 4 заказал производство двухсерийного документального фильма об актёре Кевине Спейси. Об этом 27 июня пишет Variety.

Цитата к/с «Карточный домик». реж.Джеймс Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз 2013.США Кейвин Спейси

По данным СМИ, рабочее название проекта — Spacey Unmasked («Разоблачение Спейси»). Производством займутся студии Roast Beef Productions и All3Media. «В «Spacey Unmasked» будет проведен судебный анализ одного из самых влиятельных и уважаемых актеров в мире. От его детства до его неожиданного успеха на Бродвее и его стремительного взлета к славе, вплоть до его впечатляющего грехопадения, поскольку теперь он сталкивается с обвинениями со стороны нескольких мужчин в ухаживании, сексуальных домогательствах и насилии», — говорится в описании будущего документального фильма.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году актёр Энтони Рэпп подал иск в суд против Кевина Спейси, обвинив его в сексуальных домогательствах — вслед за Рэппом не менее 14 человек обвинили артиста в неподобающем поведении. А 13 июня 2022 года Спейси предъявили обвинения в четырёх эпизодах сексуального насилия над мужчинами, а также обвинение в принуждении человека к сексуальным действиям без его согласия. Предполагаемые преступления актёра охватывают период с 2005 по 2013 годы.