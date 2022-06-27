Москва, , 15:14 — REGNUM Федеральная резервная система США в иле 2022 года собирается повысить ставку 0,75 процентного пункта, что вызовет в Америке рост безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

ФРС США Вашингтон Dan Smith

«Глава МВФ Кристалина Георгиева предложила экономикам мира простой рецепт универсальной монетарной политики — следует отдать высший приоритет борьбе с инфляцией в США, чтобы в будущем наслаждаться экономическим процветанием во всем мире. Другими словами, придется причинить «некоторую боль» американским потребителям в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе они достигнут желаемого благоденствия, — сказал Ильинский. — Эксперты МВФ уже снизили свой прогноз экономического роста США на 2022 год на 0,8%. Ожидается дальнейшее падение темпов роста до 1,7% в 2023. Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что рецессия в США «безусловно возможна», и предупредил, что предотвращение спада во многом зависит от факторов, неподконтрольных ФРС США. Он признал, что теперь ФРС стало сложнее остановить стремительный рост инфляции и сохранить при этом сильный рынок труда».

Как отметил Ильинский, многие экономисты прогнозируют рецессию в США к 2023 году, но президент Джозеф Байден «излучает экономический оптимизм» и постоянно повторяет, что в рецессии нет ничего неизбежного.

«А тем временем, представители ФРС США начали готовить участников рынка и американских избирателей как минимум к еще одному повышению ставки на 0,75 процентного пункта на своем следующем заседании в июле, что причинит дополнительную «некоторую» боль американским потребителям и вызовет рост уровня безработицы в США ради будущего всеобщего процветания», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Георгиева заявила, что избежать рецессии в США будет все сложнее.