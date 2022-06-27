Рига, 27 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Число жителей Риги за год уменьшилось на 2,1%, или на 14 400 человек. На начало 2022 года в столице проживали 671 900 человек. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv со ссылкой на данные мэрии.

(сс) Jorge Franganillo Рига

В период с 2010 по 2017 год население города стабилизировалось, но в следующие пять лет население сократилось на 32 600 человек, или на 4,6%. Население страны в целом за этот период уменьшилось на 4,1%.

В Риге по-прежнему наблюдается естественная убыль населения. В 2020 году естественная убыль населения на 1 000 жителей составила шесть человек, что немного превышает средний показатель по стране — 5,9 человека.

В Риге проживает 380 700 человек трудоспособного возраста, что на 3 100 человек больше, чем в прошлом году. Доля этой группы в населении города увеличилась с 60,8 до 61,9%.

В столице проживает 94 500 детей и молодых людей — за год в этой группе стало на 1 800 человек меньше.

Этнический состав населения города за последние годы существенно не изменился. На начало 2022 года самыми многочисленными национальными группами в Риге были латыши (47,2%) и русские (36,0%).