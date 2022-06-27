Москва, 27 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Последствия дефолта России, о котором сообщил «Блумберг», не отразится ни на экономике РФ, ни на ее гражданах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве Борис Рубцов.

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«Формально действительно произошел дефолт — невыполнение обязательств по обслуживанию обязательства по долговым обязательствам государства (в данном случае — по еврооблигациям), — сказал Рубцов. — Хотя фактически невыполнения как такового нет, поскольку Минфин России перевел искомые суммы процентов по облигациям, которые, однако, нельзя довести до инвесторов именно в валюте. Ввиду этого владельцам еврооблигаций проценты могут быть выплачены в рублях. Поэтому прав «Блумберг», который пишет, что дефолт носит символический характер. И последствия этого события никак не отразятся ни на населении, ни на экономике в целом».

По словам профессора, дефолт, пусть и формальный, мог бы привести к усложнению получения новых займов как государством, так и российскими компаниями на международном рынке.

«Однако сейчас международный рынок и так закрыт на неопределенное время из-за санкций», — сказал Рубцов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не согласна с заявлениями о том, что страна оказалась в состоянии дефолта перед иностранными держателями российских облигаций.