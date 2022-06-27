Алушта, Крым, 27 июня 2022, 15:12 — REGNUM Кипятить перед употреблением воду рекомендуют жителям и гостям Алушты и Белогорского района Республики Крым. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Белогорском районе ГУП РК «Вода Крыма» организован подвоз питьевой воды. В связи с увеличением мутности источника «Вереси» в городском округе Алушта водоснабжение села Виноградное осуществляется технической водой, подвоз питьевой воды организован адресно по заявкам.
В остальных населённых пунктов нарушений водоснабжения нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Крым прошли обильные дожди, которые привели к подтоплениям в ряде районов.