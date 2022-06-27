Алушта, Крым, 27 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Кипятить перед употреблением воду рекомендуют жителям и гостям Алушты и Белогорского района Республики Крым. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«В связи с выпадением обильного количества атмосферных осадков, и как следствие ухудшение качества исходной воды по показателю «мутность», в Белогорском и Балановском водохранилищах, жителям г. Белогорск, с. Яблочное, с. Белая Скала, пгт Зуя, пгт Крымская Роза, с. Вишнёвое, перед употреблением воды в пищу рекомендуется её кипятить», — говорится в сообщении.

В Белогорском районе ГУП РК «Вода Крыма» организован подвоз питьевой воды. В связи с увеличением мутности источника «Вереси» в городском округе Алушта водоснабжение села Виноградное осуществляется технической водой, подвоз питьевой воды организован адресно по заявкам.

В остальных населённых пунктов нарушений водоснабжения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Крым прошли обильные дожди, которые привели к подтоплениям в ряде районов.