Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз не означает того, что их туда примут. Об этом изданию «Евроактив» заявила Депутат Европарламента Виола фон Крамон.

Виола фон Крамон-Таубадель Heinrich Böll Stiftung

«Им, возможно, придётся вечно оставаться в режиме ожидания, как мы видели в случае с Турцией и Западными Балканами», — сказала Крамон.

Она также критически оценила внутреннюю политику в Грузии. По мнению евродепутата страна долгое время находилась в авангарде прозападных реформ, но потом ситуация изменилась.

«Теперь они взяли совершенно неправильное направление. И вместо того, чтобы заполнить эту трещину, они увеличивают её», — сказала член Европарламента.

Крамон заявила, что всем трём странам нужно будет выполнить «домашнюю работу», чтобы получить шанс на вхождение в ЕС.

Напомним, 23 июня Евросовет решил предоставить статус кандидата в ЕС для Молдавии и Украины. Грузии сообщили, что у страны есть «европейская перспектива». Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в стране для получения статуса кандидата. Требуется либерализация законодательства, примирение властей с оппозицией и «деолигархизация».

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