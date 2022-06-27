Бухарест, , 15:11 — REGNUM В Румынии с 27 июня вступили в силу основные положения закона «Об электромобилях», регулирующие правила использования экологически чистых автотранспортных средств. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, указанные автомашины будут маркироваться регистрационными номерами зеленого цвета, а их владельцы смогут ежемесячно получать скидку на оплату услуг ЖКХ и, в первую очередь — на электроэнергию.

Как утверждают представители МВД Румынии, нововведение призвано «повысить престиж электротранспорта в стране».

На данный момент в Румынии насчитывается более 17 тыс. соответствующих автомобилей. Их число растет ежедневно.